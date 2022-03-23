Şoke edici görüntü! Bu detay kanser habercisi

Göz ve göz kapağındaki bazı değişiklikler cilt kanseri belirtisi olabilir! The Sun’da yer alan habere göre gözünüzde yaşanan değişiklikler cilt kanseri belirtisi olabilir. Çoğu insan bunun vücuttaki herhangi bir ben değişikliği ile ilişkilendirir, ancak bunu gözlerinizde ve göz kapaklarınızda da fark edebilirsiniz.

47 yaşındaki hasta, sağ üst göz kapağını yukarı doğru kaldırarak, pigmentli bir alan gösterdi. Göz kapağı eversiyonunda sağ palpebral konjonktivada büyük pigmentli bir lezyon görüldü.

ENFEKSİYONLA KARIŞTIRILIYOR

Zaman zaman hepimizin gözleri kaşınır. Bu sıradan göz kaşınması toz kaçtığından, yorgunluktan veya uykusuzluktan olabilir. Genellikle de kaşınan gözler enfeksiyon kapıldığına dair yorumlanır ve göz damlası verilir.

Kaşıntılı gözler ayrıca göz kapağı kanserinin bir belirtisi olabilir ve şoke edici görüntüler, bu durumla teşhis edilen 47 yaşındaki bir kadın vakasını ortaya çıkardı.

İki haftadır kaşınıyordu ve sağ gözünde 'yabancı cisim' varmış gibi hissettiğini söyledi.

Kadın, Çin'in Xi'an kentindeki bir göz kliniğini ziyaret etti ve sağlık görevlileri tarafından muayene edildi. Kadın göz kapağını ters çevirdiğinde hastalık ortaya çıktı. Kadının tedavisi sürüyor.

BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Kadının ana semptomları kaşıntılı bir göz olsa da, melanomlar söz konusu olduğunda temel belirtileri anlamak çok önemlidir.

Bu hastaya teşhis konan gibi bir malign melanom, cilt kanseri türlerinden biridir. Erken teşhis edilebilirse iyileştirilebilir.

Columbia Oftalmoloji Departmanındaki uzmanlar, göz melanomu hakkında bilmeniz gereken temel işaretleri sıraladı:

Pürüzsüz, parlak, inci gibi, mumsu veya sert ve kırmızı olan bir yumru

Kanayan ağrılı yumru

Düz, ten rengi veya kahverengi yara benzeri lezyon

Kaba ve pullu kırmızı veya kahverengi yama

Kabuklu bir yüzeye sahip kaşıntılı veya hassas düz nokta

İyileşmeyen arpacık

Kirpik kaybı

Göz kapağı kanseri, uzman doktorlar tarafından yapılan göz kapağı muayenesinden sonra teşhis edilebilir.

Teşhisi doğrulamak için genellikle biyopsi yapılır ve doktorlar ayrıca kanserin göz kapağının ötesine yayılıp yayılmadığını kontrol etmek zorunda kalırlar.



