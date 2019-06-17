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Söke Tariş'te olağanüstü genel kurul

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

Söke Tariş'te olağanüstü genel kurul

Aydın'da Söke Tariş 131 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı.

Söke Tariş depolarında gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında divan başkanlığını Mehmet Beliğ Azbazdar, divan katipliklerini ise Mesut Üstbaş ve Mustafa Balıkçı yaptı.

Toplantıda görüşülen 7 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Burada konuşan Söke Tariş 131 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Kooperatif üyelerimize bizlere gösterdikleri destek ve güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 9 milyon kilogram pamuk işledik. Bundan sonraki hedeflerimizde nasip olursa 35 milyon kilogram pamuk işlemek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
genel kurul olağanüstü TARİŞ

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