Söke ve Kuşadası'nda PKK operasyonu: 2 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde, biri bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan, diğeri sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesindeki jandarma denetim noktasında yapılan kimlik kontrolünde, A.S. adlı şüphelinin, İstanbul'da ağır ceza mahkemesi tarafından terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan arandığı belirlendi. A.S. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri aynı gün, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde de operasyon düzenledi. Sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle aranan O.A. adlı şüpheli, babasına ait ağılda saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan her 2 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

