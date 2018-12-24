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Söke'de CHP'li Belediye Başkanı Toyran, partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 18:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Süleyman Toyran, tekrar aday gösterilmediği için partisinden istifa etti.

Söke'de CHP'li Belediye Başkanı Toyran, partisinden istifa etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Süleyman Toyran, tekrar aday gösterilmediği için partisinden istifa etti. Toyran, seçimlere kadar bağımsız olarak görevine devam edeceğini söyledi.
Aydın'ın en büyük ilçeleri arasında yer alan Söke'nin CHP'li Belediye Başkanı Süleyman Toyran partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toyran, istifasının nedeninin ise 18 Aralık tarihinde CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede tekrar aday gösterilmemesi olduğunu söyledi. Toyran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile CHP'den istifa ettim. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra seçimlere kadar bağımsız olarak görevime devam edeceğim" dedi.
CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede, Süleyman Toyran'ın yerine Söke Belediye Başkanlığına Levent Tuncel aday gösterilmişti.

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