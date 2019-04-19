Söke'de çocuklar jandarmayla buluştu

İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, askerlerin kullandığı araçlar hakkında bilgi aldı. Jandarma, eğitimli köpeklerle oynayarak keyifli anlar yaşayan öğrencilerle, yakından ilgilendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Söke'de etkinlik düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki etkinlikte, ilçedeki çeşitli okullarda eğitim gören ilkokul öğrencileri misafir edildi. Jandarmanın kullandığı araç gereçler tanıtıldı. Motorize ekiplerle birlikte motosiklete binen, telsiz kullanan öğrenciler, eğitimli köpeklerle oynayarak hoşça vakit geçirdi. İlk kez jandarma ve kullandıkları araçları gören öğrenciler, zaman zaman gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Jandarmalar, öğrencilerle yakından ilgilendi.

