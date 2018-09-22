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Söke'de gece pamuk hasadı yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, ilçede daha kaliteli pamuk üretimi için 00.00- 08.00 saatleri arasında pamuk hasadı yasağı getirildiğini açıkladı.

Söke'de gece pamuk hasadı yasaklandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, ilçede daha kaliteli pamuk üretimi için 00.00- 08.00 saatleri arasında pamuk hasadı yasağı getirildiğini açıkladı.
Söke Ovası, Ege Bölgesi'nde pamuğun büyük bir bölümünün üretildiği yer olarak öne çıkıyor. İlçede daha kaliteli pamuk üretimi için 00.00-08.00 saatleri arasında pamuk hasadı yasağı getirildi. Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'nun, Söke Pamuk Kalitesi Koruma Komisyonu ile birlikte ilçede faaliyette bulunan çırçır fabrikalarındaki işlenmekte olan pamukları incelediği, gece toplanan üründe kalitenin düştüğünün görülmesinin kararda etkili olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Kurtbeyoğlu, şunları söyledi:
"Söke Pamuk Kalitesini Koruma Komisyonu olarak yaptığımız toplantıda, üretici ve çırçır sahiplerinin düşünce ve taleplerini de alarak, bugünden itibaren gece pamuk hasadı yasağı ilan ettik. Söke pamuğunun kalite ve standardının korunması ve nemli pamuk toplamanın önüne geçebilmek amacıyla, 21 Eylül itibariyle pamuk makinalı hasadı, Kalite Koruma Komisyonu tarafından günün 00.00- 08.00 saatleri arasında yasaklanmıştır. Gece Söke Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kontrol görevlileri ve jandarma ekiplerimiz sahada olacak ve hasat yasaklarına uyumu denetleyeceklerdir. Yasağa aykırı davrananların 156 jandarmaya bildirilmesi halinde de gerekli yaptırım uygulanacaktır. Makina sahibi, operatör ve üreticilerimizin Söke pamuk kalitemizin korunması amacıyla alınan yasaklama kararına hassasiyetle uymaları istiyoruz" dedi.

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Söke'de gece pamuk hasadı yasaklandıSöke'de gece pamuk hasadı yasaklandıSöke'de gece pamuk hasadı yasaklandıSöke'de gece pamuk hasadı yasaklandı

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