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Söke'de yardım kömürünü satan kişi hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde, muhtaç durumda olduğu için kendisine Kaymakamlık tarafından verilen kömürü satan kişi, hakkında savcılığa suç durusunda bulunuldu.

Söke'de yardım kömürünü satan kişi hakkında suç duyurusu

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, muhtaç durumda olduğu için kendisine Kaymakamlık tarafından verilen kömürü satan kişi, hakkında savcılığa suç durusunda bulunuldu.
Yardıma muhtaç ailelere her yıl kömür yardımı yapan Söke Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bu sene de muhtaçlık durumu tespit edilen 2 bin 500 aileye 40'ar torba kömür dağıttı. Yardım olarak dağıtılan kömürü satanların olduğu iddiası, Söke Kaymakamlığı'nı harekete geçirdi. Kömür dağıtılan aileleri incelemeye alan Kaymakamlık, kendisine verilen kömürü sattığı belirlenen bir kişi hakkında, dün savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Söke Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2018- 2019 kış dönemi için dağıtılan kömürlerin bazı kişilerce satıldığı ve bazı işletmelerde kullanıldığı şeklinde duyumlar alınmaktadır. Yapılan araştırma sonucu muhtaç olmasından dolayı kendisine verilen kömürü, satarak başkasının kullanımına sunan bir kişi hakkında 'kamu malını satmak ve usulüne aykırı olarak kullanmaktan' suç duyurusunda bulunulmuş olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

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