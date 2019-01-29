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Söke'deki 2 çayda setler patladı, tarım arazileri sular altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 05:16 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinden geçen Sarıçay ve Kisir Çayı'nın 12 ayrı noktasındaki setler, şiddetli yağmur nedeniyle patladı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinden geçen Sarıçay ve Kisir Çayı'nın 12 ayrı noktasındaki setler, şiddetli yağmur nedeniyle patladı. Bin dönümün üzerinde tarım arazisi, sular altında kaldı.

Büyük Menderes Nehri'ni besleyen Kisir Mahallesi'nin yakınlarından geçen Sarıçay ve Kisir Çayı'nın setleri bugün şiddetini artıran aşırı yağmur nedeniyle 12 noktadan patladı. Taşan sular ovadaki bin dönüm ekili olmayan araziyi sular altında bıraktı.

Kisir Muhtarı Baki Suna, "Son yağan yağmurlar, çayların taşmasına neden oldu. Kisir Çayı pek çok noktadan patlak verdi. Patlama neticesinde mahallemizdeki dere yatağında olan evler kurtuldu. Eğer patlamalar olmasaydı, sular tarım arazileri yerine mahallemize gelecekti. Belki de şu an Kisir Mahallesi sular altında kalmış olacaktı. Bin dönümü aşkın tarım arazisi sular altında kaldı. Yağmurlar devam ediyor. Eğer bir çözüm bulamazsak ne olacağı belli değil. DSİ yetkililerine de bilgi verildi. Bu yırtılan yerlere en kısa zamanda dolgu yapılarak, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

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