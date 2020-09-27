Söke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, sabaha kadar süren olağanüstü çabalarla kontrol altına alındı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü yangında bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor

Söke’nin Akçakonak Mahallesi eski atış poligonu yakınlarında zirai bölgede dün saat 15.50 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle önce zeytinlik alana, ardından ormanlık alana sıçradı. Hızla büyüyen ve diğer mahallelere de sıçrayan yangına ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince müdahale edildi. Milas’ta konuşlu helikopter de bölgeye sevk edildi. Ardından İzmir, Denizli ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinden çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi bölgeye sevk edildi. 5 helikopter ve 2 uçakla yapılan müdahale hava kararınca durduruldu. Söke Kaymakamlığı, yangının yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine tedbir amaçlı olarak 90 evi tahliye etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un da koordine ettiği söndürme çalışmalarında AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için bölgeye gönderildi. 100 arazöz, 500 işçi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, su tankerleri ve iş makineleriyle sabaha kadar yangına müdahale sürdü. Günün aydınlanmasının ardından tekrar helikopter ve uçakla müdahale başladı ve rüzgarın da etkisini azaltmasıyla yangın kontrol altına alındı. Sabah havadan müdahalenin devam ettiği yangın bölgesi havadan görüntülendi. Çekilen fotoğraflar yanan alanı ve yangının boyutunu gözler önüne serdi. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangın nedeniyle Söke Ovası’ndaki verimli binlerce dönüm tarım ve zirai arazinin zarar gördüğü belirtildi.

