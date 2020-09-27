HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Söke’deki yangında tedbir amaçlı tahliye edilenler evlerine döndü

Söke’deki yangında tedbir amaçlı tahliye edilenler evlerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından tedbir amaçlı olarak boşaltılan 90 evin sakinleri evlerine döndü.Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sırasında Söke’nin Akçakonak ve Yenidoğan mahallelerindeki 90 ev tedbir amaçlı olarak Söke Kaymakamlığı tarafından tahliye edilmişti.

Aydın’ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından tedbir amaçlı olarak boşaltılan 90 evin sakinleri evlerine döndü.
Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sırasında Söke’nin Akçakonak ve Yenidoğan mahallelerindeki 90 ev tedbir amaçlı olarak Söke Kaymakamlığı tarafından tahliye edilmişti. Sabah saatlerinde yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının başlamasıyla birlikte geceyi komşularında ya da akrabalarında geçiren vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.
Bu arada, sabaha kadar devam eden söndürme çalışmaları sırasında Söke’de kiriz merkezi kurulurken, Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgede konuşlandı. Kızılay ekipleri tarafından bir yandan yardım çalışmalarına katkı sağlanırken, bir yandan da gece boyunca mağdur olan vatandaşlara sıcak yemek ve içecek ikramı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Azerbaycan'la üst düzey görüşme!Azerbaycan'la üst düzey görüşme!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi2020 Mercedes S Serisi incelemesi
1/
En Çok Okunan Haberler
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Kimse ona ulaşamıyordu! 'Zorla tutulmuyorum...'
Kimse ona ulaşamıyordu! 'Zorla tutulmuyorum...'
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Escobar’ı evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu
Duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Azerbaycan'la üst düzey görüşme!
İBB’den dört taksi durağına mühür
İBB’den dört taksi durağına mühür
Antalya'daki silahlı magandaya bin 294 TL ceza
Antalya'daki silahlı magandaya bin 294 TL ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.