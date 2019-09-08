HABER

"Sokmayan arılar"la yurt dışına açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Hobi olarak başladığı arıcılıkta, piyasadaki modellerine göre çok daha düşük maliyetle geliştirdiği suni tohumlama aletiyle "sokmayan arıları" çoğaltan Yozgatlı girişimci, hem yurt içine hem de yurt dışına arı ve tohumlama aleti satıyor - Girişimci Seyit Ali Gündüz: - "Bu arılara her yıl para vermek ağır geldi. Bunların suni tohumlama aletiyle çoğaltıldığını öğrendim. İnternetten izlediğim videolardan bu aleti yaptım ve çalıştırdım"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta, hobi olarak başladığı arıcılıkta piyasadaki modellerinden çok daha ucuzunu geliştirdiği suni tohumlama aletiyle "sokmayan arıları" çoğaltan girişimci, sosyal medya aracılığıyla hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor.

Çekerek ilçesinde yaşayan ve elektronik eşya tamiri yapan Seyit Ali Gündüz (49), 2003 yılında hobi olarak arıcılığa başladı.

Zamanla işini geliştiren Gündüz, sokmayan iyi huylu arılara merak saldı. Dışarıdan getirttiği sokmayan arılarla bal üretmeye başlayan Gündüz, arıların maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu arıların üretilmesinde kullanılan suni tohumlama aletini kendisi yapmaya karar verdi.

Sokmayan arıların üretilmesini sağlayan ve piyasada yaklaşık 2 bin 500 avroya satılan suni tohumlama aletini, kendi imkanlarıyla çok daha ucuza üreten Gündüz, hem arıları hem de cihazı yurt içi ve yurt dışında satıyor.

Suni tohumlama aletini sosyal medya üzerinden İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesinde satan Gündüz, imkan sağlanması halinde seri üretim yapmak istiyor. Gündüz'ün ürettiği sokmayan arılarla ilgilenirken maske ve tulum kullanmaması da dikkati çekiyor.

- "Bu arılara her yıl para vermek ağır geldi"

Gündüz, AA muhabirine, 2003 yılında hobi olarak 3 kovan arıyla işe başladığını, şimdi ise kovan sayısının 100'e ulaştığını söyledi.

Sokmayan ana arıyı yurt dışından satın aldığını anlatan girişimci Gündüz, "Bu arılara her yıl para vermek ağır geldi. Bunların suni tohumlama aletiyle çoğaltıldığını öğrendim. İnternetten izlediğim videolardan bu aleti yaptım ve çalıştırdım. Video paylaştım ve müşteriler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Gündüz, kendi yaptığı suni tohumlama aleti ile artık kendi uysal arılarını ürettiğini de belirtti.

İnsanı sokmayan, rahatsız etmeyen yüksek verimli sakin ırklar elde ettiğini dile getiren Gündüz, arıların mahalle arasında olmasına rağmen kimseden şikayet almadığını kaydetti.

Yurt dışından müşterilerinin olduğunu, bazılarının yanına geldiğini aktaran Gündüz, "İngiltere'den gelen müşterim iki alet aldı, suni tohumlama ile ilgili eksiklerini tamamladı. Geçen yıl Cezayir'den gelen oldu. İlçemizde konaklama konusunda sıkıntı yaşandığı için gelmek isteyenlerin hepsini kabul edemiyorum." diye konuştu.

Gündüz, suni tohumlama aletini 2 bin 500 liraya sattığını ve seri üretim yapabileceğini vurgulayarak, "Bunu yapabilmek için destek lazım, atölye ve üretim tornası lazım." dedi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Tahtalı'da yamaç paraşütü keyfiTahtalı'da yamaç paraşütü keyfi
Köye saray gibi otelKöye saray gibi otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arı arıcılık suni tohumlama aleti Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü! İşte operasyonda son durum!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.