"Sokmayan arılar"la yurt dışına açıldı

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta, hobi olarak başladığı arıcılıkta piyasadaki modellerinden çok daha ucuzunu geliştirdiği suni tohumlama aletiyle "sokmayan arıları" çoğaltan girişimci, sosyal medya aracılığıyla hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor.

Çekerek ilçesinde yaşayan ve elektronik eşya tamiri yapan Seyit Ali Gündüz (49), 2003 yılında hobi olarak arıcılığa başladı.

Zamanla işini geliştiren Gündüz, sokmayan iyi huylu arılara merak saldı. Dışarıdan getirttiği sokmayan arılarla bal üretmeye başlayan Gündüz, arıların maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu arıların üretilmesinde kullanılan suni tohumlama aletini kendisi yapmaya karar verdi.

Sokmayan arıların üretilmesini sağlayan ve piyasada yaklaşık 2 bin 500 avroya satılan suni tohumlama aletini, kendi imkanlarıyla çok daha ucuza üreten Gündüz, hem arıları hem de cihazı yurt içi ve yurt dışında satıyor.

Suni tohumlama aletini sosyal medya üzerinden İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesinde satan Gündüz, imkan sağlanması halinde seri üretim yapmak istiyor. Gündüz'ün ürettiği sokmayan arılarla ilgilenirken maske ve tulum kullanmaması da dikkati çekiyor.