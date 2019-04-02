Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü'nün restorasyonu resmen tamamlandı

VİSEGRAD (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad şehrinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Sokollu Mehmed Paşa (Drina) Köprüsü'nün Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) gerçekleştirilen restorasyonunun teknik kabulü yapıldı.

Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarından Sokollu Mehmed Paşa'nın adını taşıyan ve ülkedeki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan tarihi köprünün restorasyonun tamamlanması ve teknik kabulünün yapılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Çevre, İnşaat ve Ekoloji Bakanı Srebrenka Golic'in yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ve Visegrad Belediye Başkanı Mladen Djurevic de katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, ortak tarih ve kültürün en güzel örneklerinden biri olan köprünün, dünya tarihi açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü'nün yapımının bir anlamda tarihe ışık tuttuğunu kaydeden Koç, "Nesillerden nesillere aktarılan böyle bir tarihin de ayakta kalmasına olanak sağlanıyor. Aslında bu köprünün başarıyla tamamlanması, bugün teknik kabul vesilesiyle burada bulunmamız, yakın iş birliğinin ve çalışmanın bir eseri." dedi.