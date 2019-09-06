Söktüğü trafik levhalarını at arabasıyla götürürken yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, at arabası ile hurda toplayan A.K., yol kenarındaki trafik işaret levhalarını yerinden söktükten sonra götürürken, polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Necati Sezen Sokak'ta at arabası kullanan kişinin yol kenarlarındaki trafik işaret levhalarını söktüğünü görenler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik levhalarını yüklediği at arabasıyla kaçmaya çalışan A.K.'yi yakaladı. Polisin levhaları nereden aldığını sorması üzerine "Bunları sökmedim, yol kenarında buldum" diyen A.K., gözaltına alındı. A.K., at arabası ile birlikte emniyete götürüldü.

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