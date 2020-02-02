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Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI'nda, pasajda kullanılamaz hale gelen fuel oil tankı, söküm için kesildiği sırada patladı.

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, pasajda kullanılamaz hale gelen fuel oil tankı, söküm için kesildiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle tank alev alırken, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan Kundakçıoğlu Pasajı'nda önceki yıllarda ısınma amacıyla kullanılan kazan dairesindeki fuel oil tankının içindeki yağ, bu sabah söküm yapıldığı sırada alev aldı. Tankta patlama meydana gelirken, yangın başladı. Alevlere, çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın, tamamen söndürüldü. Pasajdaki yoğun dumandan etkilenenlere de sağlık görevlileri, müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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