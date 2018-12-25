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Sol eli olmayan Nuriye, gitar çalarak konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursunda öğretmenin kendisi için yaptığı özel aparatla gitar çalmaya başlayan Nuriye Gürel (11), konser vermeye hazırlanıyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursunda öğretmenin kendisi için yaptığı özel aparatla gitar çalmaya başlayan Nuriye Gürel (11), konser vermeye hazırlanıyor. Gürel, en büyük hayalinin çok sevdiği şarkıcı Haluk Levent'le birlikte gitar çalmak olduğunu söyledi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde yaşayan ve fabrikada iş makinesi operatörlüğü yapan Erdem Gürel (35) ile Müşerref Gürel (35) çiftinin 2 çocuğundan Nuriye Gürel, doğuştan sol eli olmadan dünyaya geldi. Gürel çifti, kızlarına hiçbir engeli yokmuş gibi davranıp, mümkün olduğunca kendisini desteklemeye çalıştı. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve boş zamanlarında yüzme kursuna giden Nuriye Gürel, isteği üzerine ailesi tarafından 10 gün önce mahallede bulunan özel müzik okulundaki gitar kursuna kaydını yaptırdı. Sol eli olmayan Gürel'in azmini gören müzik öğretmeni Anıl Zengin, ona yardımcı olabilmek için çözüm yolu aramaya başladı. Zengin, satın aldığı medikal bilekliğe, ucunda mızrap bulunan çanta parçası ekleyerek, aparat yaptı. Yaptığı bu aparatı Gürel'e takan Zengin, küçük kızın rahatlıkla gitar çalabilmesini sağladı. Haftanın 3 günü gittiği kursta öğretmeni Zengin ile birlikte gitar çalan Gürel, büyük mutluluk yaşadı.

HAYALİ, HALUK LEVENT İLE GİTAR ÇALMAK

Kısa sürede gitar çalmayı öğrenen ve konser vermeye hazırlanan Nuriye Gürel, en büyük hayalinin şarkıcı Haluk Levent ile birlikte gitar çalmak olduğunu söyledi. Koluna takılan aparat sayesinde gitar çalmaya başladığında çok mutlu olduğunu anlatan Gürel, "Hayallerimin peşinden koştum. Engel tanımadım, herkes benim için uğraştı. Özellikle müzik öğretmenim, gitar çalabilmem için bir aparat yaptı. Ailem bana el protezi aldı ancak takmamıştım. Böyle de mutluyum. Tek isteğim, çok iyi şekilde gitar çalabilmek. Şimdi vereceğim konsere hazırlanıyorum, ona odaklandım" dedi.

'ENGEL TANIMADIK'

Müzik öğretmeni Anıl Zengin ise Nuriye'nin hayatına küçük dokunuş yaptığını belirterek, "Nuriye'nin gitar çalabilmesi için engel tanımadık. Aparatı yaparken çok zorlandık, destek bulamadık. 3 boyutlu yazıcılarla bir tasarım yapmaya çalıştık ancak başarılı olamadık. Medikal bileklik ve tahta parçası kullanarak yapmayı denedik ve başardık. Koluna taktık ve gitarın tellerine dokununca çok mutlu oldu. Yüzündeki mutluluğu görmek çok güzeldi. Çok önemli bir şey değil ama Nuriye'nin hayatını değiştirdi. Hayalleri için adım atmasını sağladık. Müzik evimizin konseri var Nuriye açılışı gitar çalarak yapacak" diye konuştu.

'KIZIM İÇİN BİYONİK EL İSTİYORUZ'

Anne Müşerref Gürel ise biyonik el ile Nuriye'nin hayatının kolaylaşacağını dile getirerek, "Nuriye'nin biyonik eli olması için gerekli yerlere başvuru yaptık ancak sonuç çıkmadı. Engelli maaşı bile bağlanmadı. Kızım için biyonik el istiyoruz ancak buna gücümüz yok. Müzik öğretmeninin kızımın gitar çalabilmesi için yaptığı aparat bile onu çok değiştirdi. Şimdi çok mutlu" dedi.

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