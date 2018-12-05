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Sol göğsünden 1 kiloluk dev kitle çıktı 

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

BATMAN'da Ayşe Bekler'in (45) şişkinlik nedeniyle şekil bozukluğu bulunan sol göğsündeki 1 kilo ağırlığında ve 15 santim boyundaki kitle, ameliyatla alındı.

Sol göğsünden 1 kiloluk dev kitle çıktı 

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da Ayşe Bekler'in (45) şişkinlik nedeniyle şekil bozukluğu bulunan sol göğsündeki 1 kilo ağırlığında ve 15 santim boyundaki kitle, ameliyatla alındı.
Göğsündeki şekil bozukluğu nedeniyle Bölge Devlet Hastanesi'ne giden Ayşe Bekler'in, Genel Cerrahi Polikliniği'nde yapılan muayenesinde sol göğsünde kitle tespit edildi. Ayşe Bekler'in göğsündeki kitle, genel cerrahi uzmanları Opr. Dr. Turgay Demir ve Opr. Dr. Güneş Tekten ile anestezi uzmanı Ferhat Beğdili tarafından ameliyatla alındı. Ameliyatla çıkarılan 1 kilo ağırlığında ve 15 santim boyundaki kitleden sonra memedeki şekil bozukluğu da estetikle düzetilen Bekler, yeni görüntüsüyle taburcu edildi.
'ESTETİK OLARAK GÜZEL MEMEYE KAVUŞTU'
Op.Dr. Turgay Demir, ileri derecede şekil bozukluğuna neden olan kitlenin başarılı bir operasyonla alındığını belirterek, "Hasta bize başvurduğunda memesinde ileri derecede şekil bozukluğuna sebep olan dev kitlesi vardı. Başarılı bir operasyon ile kitleyi çıkardık. Kitle 1 kilo ağırlığında ve 15 santim boyutunda idi. Kitle çıkarılınca memenin şekli bozuldu. Memeyi diğer memenin ölçülerine göre estetik olarak düzelttik. Patoloji sonucu iyi huylu kitle olarak geldi. Hasta hem kitleden kurtuldu, hem de estetik olarak güzel bir memeye kavuştu" dedi.
'AMELİYATTAN KORKTUĞUM İÇİN İHMAL ETTİM'
Başarılı bir ameliyatla istediği görünüme kavuşan Ayşe Bekler ise ameliyattan korktuğu için sağlığını ihmal ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Uzun zamandır mememde kitle vardı, gittikçe de büyüyordu. Ameliyat önerilmişti fakat ameliyattan korktuğum için olmadım ve kendimi ihmal ettim. Kitle o kadar büyüdü ki artık dayanamayıp Batman Bölge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvurdum. Başarılı bir ameliyatla kitle çıkarıldı. Ameliyatta kitle çıkarılan sol mememi, diğer mememin ölçülerine göre şekillendirdiler. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Kadınlara tavsiyem memelerinde kitle hissederlerse muhakkak doktora başvursunlar."

FOTOĞRAFLI

Sol göğsünden 1 kiloluk dev kitle çıktı

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