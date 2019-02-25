Sol Muhalefet Cephesinde DSP’den CHP’ye Sert Tepki

DSP, bugün Ankara’da 31 Mart için kampanya stratejisini ve adaylarını tanıttı. CHP kökenli İstanbul Şişli Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Doğan’ın yoğun ilgi gördüğü toplantıda, sadece başkan düzeyinde değil parti teşkilatlarında CHP’den DSP’ye geçişler olduğu vurgulandı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 30 büyükşehir, 51 il, 323 ilçe ve 29 belde olmak üzere toplam 433 yerleşim yerinde belediye başkan adayı gösterdiklerini açıkladı. Aksakal, ayrıca bu adaylardan 3’ü büyükşehirde ve 7’si il belediye başkanlığında olmak üzere 60 ismin kadın olduğunu da vurgulayarak, siyasette “en çok kadın aday gösteren parti” olduklarını da savundu. Bu yerel seçimlerde “ana muhalefet partisi olacağız” iddiasıyla adaylarında CHP’den de fazla kazanım sağlayacakları görüşünü paylaşan Aksakal, 2023’te ise iktidara geleceklerini öne sürdü. Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise sert sözlerle hedef alarak, “DSP’nin değil Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin iktidar partisi AKP’ye hizmet ettiği” iddiasını gündeme taşıdı. Aksakal’ın konuşmasında sıklıkla DSP’nin yaşadığı maddi sıkıntıyı ifade etmesi ve bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve AKP’den kendilerine maddi kaynak aktarılmadığını dile getirmesi de göze çarptı.

CHP’li Seyit Torun gibi yönetici kadroyu isimleriyle eleştirerek DSP’ye Saray’dan para aktarıldığı iddiasını paylaşanlara sert yanıt veren Aksakal, “DSP olarak bugün kendisine sözde demokrat tanımlaması yapan, parlamenter rejimin sözde savunucusu olduğunu iddia eden, sözde hak, hukuk, adalet arayışında olan siyasi yapıların faşizan saldırıları altında seçimlere katılıyoruz” ifadesini kullandı. CHP’nin örneğin 24 Haziran’daki seçimlerde neden DSP’nin katılımına izin verilmediğini sorması gerekirken bugün 31 Mart’taki seçimlerde aday göstermelerini sorgulamaması gerektiğini belirten Aksakal, DSP’ye para kaynağı sorusu yöneltenleri “iftira ve töhmet stratejisi yürütmek”le suçladı. Aksakal, CHP’lilere yönelik “Gardırop Atatürkçüsü” suçlamasında bulunarak, CHP’nin AKP’ye geçiş yapan belediye başkanlarına tepki göstermek yerine DSP’yi hedef aldığını söyledi. “DSP oyları bölüyor mu?” suçlamasına “sağcı olan sizsiniz” yanıtı Aksakal, DSP’nin değil CHP’nin sağ siyasete hizmet ettiği görüşünü de ifade ederek, CHP yönetimi için özetle şu sert sözleri sarf etti:

“Hep bilinen tavırlarıyla, hep görünen basitlikleriyle ve hep yaşadıkları çaresizlikleriyle bu jakoben zümre artık siyasi tarihin çöplüğüne doğru emin adımlarla yol almaktadır. Kendilerinden başka siyasi yapılara tahammülü olmayan bu gardırop Atatürkçüleri elbet bir gün halkın şamarını yiyecek ve unutulacaklardır. Şimdi yine eski plaklarını çalmaya başladılar. 'Oyları bölüyorsunuz' diyorlar değil mi? Bu plağı hep çaldı bunlar DSP kurulduğundan beri. Temcit pilavı gibi önümüze getirirler her seçim öncesinde. Ecevit bunlar için her zaman bir 'bölen' oldu. Bir partiye 'oyları bölüyorsunuz' demek, çoğulcu demokrasiye inançsızlık, hakka, adalete saygısızlık değil midir? Bu söylem halkımıza ve seçmenlere hakaret değil midir? Halkın iradesine siyasi ipotek koymak değil midir? Şimdi de kalkmış 'Karaoğlan'ın partisi' deyip, Ecevit'i istismar ediyorsun. Ayıp değil mi? Hayatınız Atatürk'ü istismar etmekle, Atatürk'ü pazarlamakla geçti. Hayırdır, sermaye tükendi mi? Şimdi Ecevit'e mi sıra geldi?

AK Parti'yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan'ı Başbakan yapan sen, 'Abdullatif Şener, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olsun’ diye yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, ondan sonra bu 12 Eylül öncesinin faşistleriyle, Madımak'ın figürleriyle kol kola olan sen, bunları Meclis'e taşıyan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan. Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir.” AKP-MHP’nin “beka sorunu” yaklaşımına da tepki gösterdi DSP lideri Aksakal, iktidar cephesindeki AKP-MHP’nin 31 Mart yerel seçimler için öne sürdüğü “beka sorunu var” yaklaşımına da tepki gösterdi. Ancak Aksakal’ın, “beka sorunu değil koltuk sorunu” görüşünü açıklarken sadece AKP-MHP’yi değil “Meclis’teki bütün partiler” ifadesiyle başta CHP olmak üzere muhalefet cephesini hedef alması da dikkat çekti.