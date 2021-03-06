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Sol Parti: Dağdelen Türk aşırı sağcılardan ölüm tehditleri alıyor

06.03.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Sol Parti: Dağdelen Türk aşırı sağcılardan ölüm tehditleri alıyor

Almanya Sol Parti, partinin milletvekillerinden Sevim Dağdelen'in Türk aşırı sağcılarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, tehditlerin "JİTEM imzalı" olduğu ifade edildi.Almanya Sol Parti (Die Linke), parti milletvekili Sevim Dağdelen’in Türk aşırı sağcılarından ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sol Parti'den Jörg Schindler, Hessen eyaleti yerel seçimlerinde aday olan Sol Partili Sarya Ataç'ın da bu tür tehditler aldığını ifade etti.

“Partimiz ve barışçıl, demokratik yollarla bir arada olma gayretimiz saldırı altında” diye konuşan Schindler, tehditlerin JİTEM (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) adına gönderildiğini belirtti. Schindler, "Türk hükümeti bu oluşumu en hafif deyişle 'tolere ediyor', bu nedenle Alman hükümeti buna en yüksek seviyede gereken karşılığı vermelidir" dedi. Schindler sözlerini "Yetkililer bu konuda acilen sorumluları araştırmalı, söz konusu kadın yoldaşlarımızı korumalıdır” diye sürdürdü.

Sevim Dağdelen kimdir?

Türkiye'den göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1975 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde doğan Sevim Dağdelen, 2005 yılından bu yana Federal Meclis'te milletvekilliği görevini sürdürüyor.

AFP / AI, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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