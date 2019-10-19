HABER

Sol Parti: Türkiye'ye tüm silah ihracatları durdurulsun

19.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Almanya’nın Türkiye'ye silah satışları Alman iç siyasetinde gündem olmayı sürdürüyor.

Sol Parti: Türkiye'ye tüm silah ihracatları durdurulsun

Sol Parti Türkiye’ye kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını istedi.Sol Parti Eşbaşkanı Bernd Riexinger Hamburg'da yaptığı açıklamada Türkiye’ye tüm silah ihracatlarının durdurulmasını istedi. Partisinin eyalet kongresinde konuşan Riexinger "Türkiye’ye tüm silah ihracatları derhal durdurulmalı, verilmiş izinler de geri çekilmeli” dedi. Sol Parti lideri, “Kürtlere karşı savaşı durdurmak sorumluluğumuzdur” diye konuştu. Riexinger partisinin bugün birçok kentte "Suriye'deki kirli ve uluslararası hukuka aykırı” savaşa karşı “Kürt dostlarıyla” birlikte gösteriler düzenlediğini söyledi.

Silah ihracatının askıya alınması eski izinleri kapsamıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen hafta Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG milislerine karşı düzenlenen askeri operasyonda kullanabileceği silah ve teçhizatın satışına izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak diğer silahlar ve daha önce onaylanan satışlar bu karardan etkilenmiyor. Bu sebepten dolayı Almanya'dan Türkiye‘ye, senenin sonuna dek silah gönderilmeye devam edilebilecek. Durumun böyle olduğu Sol Parti Milletvekili Stefan Liebich'in verdiği soru önergesine hükümetin verdiği yanıta da yansıdı. Liebich konuyla ilgili yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kamuoyunu yanılttığını söyledi.

Liebich "Uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edilmiş olmasına rağmen silah teslimatlarının sürmesi bir rezalettir. Suriye'nin kuzeyindeki ölü ve yaralılar konusunda Almanya kendini suçlu konumuna sokmuştur” diye konuştu.

Almanya Türkiye'ye geçen yıl da 242 milyon 800 bin euro değerinde silah satmış, bu da Almanya'nın toplam 770,8 milyon euro tutarındaki yıllık silah ihracatının yaklaşık üçte birine tekabül etmişti.

CDU'dan da sesler yükseliyor

Almanya’da konuyla ilgili bir açıklama da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi Christian Baldauf'tan geldi. CDU Rheinland-Pfalz Eyalet Başkan Yardımcısı Baldauf Türkiye'ye yönelik ihracatlar için hükümetin verdiği "Hermes kefaletlerini” kaldırması gerektiğini söyledi.

"Hermes kefaleti” Alman ihracat firmalarına ve kredi şirketlerine yabancı müşterilerin ödeme yapmaması halinde hükümetin vermeyi taahhüt ettiği güvenceye deniyor. Daha önce Yeşiller, Hür Demokrat Parti ve Sol Parti’den de Hermes güvencelerinin kaldırılması istenmişti. 2018 yılında Almanya’nın hazinesinden en çok güvence, Rusya’nın ardından Türkiye'ye ihracat yapan firmalara tanınmıştı. Alman hükümeti 2018 yılından bu yana Türkiye’ye yapılan ihracatlara 2 milyar 600 milyon euroluk Hermes kefaleti vermeyi üstlendi.

CDU'lu Baldauf ayrıca Volkswagen’ın Manisa'da açmayı planladığı yeni fabrikasını Türkiye’nin Suriye operasyonu üzerine "incelemeye almasını memnuniyetle karşıladığını” söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı değerlerini ayaklar altına aldığını söyleyen Baldauf Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye yapılan hangi desteklerin kaldırılabileceğini gündemine alması gerektiğini söyledi. CDU'lu siyasetçi "Bu tarzda hareket eden bir devletin Avrupa ve dolayısıyla Almanya hazinelerinden para alması kabul edilemez” diye konuştu.

DW, dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştüRus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü
İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Reuters duyurdu: Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Brexit: İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB'yle varılan anlaşma var

İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Şili'de ulaşım zammı protestoları! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili'de sokaklar savaş alanına döndü

'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi

'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi

Boeing 737 Max test pilotlarının arızayı biliyordu iddiası

Kazalarda 346 kişi ölmüştü! Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili korkunç iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.