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Sol Parti'den Almanya-Türkiye yakınlaşmasına tepki

11.09.2018 20:42 | Son Güncelleme

Alman Sol Parti'nin eş başkanları, Berlin'de HDP'nin önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Sol Partili politikacılar Türkiye ile Almanya arasında yakınlaşma sürecine girilmesine tepki gösterdi.Almanya'da Sol Parti'nin (Die Linke) eş başkanları Katja Kipping ile Bernd Riexinger, Türkiye ile izlediği yakınlaşma politikasından ötürü Alman hükümetini eleştirdi.

Berlin'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) temsilcileriyle bir araya gelen politikacılar, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, "İnsan haklarına bağlı kalmayı şart koşmaksızın bir despotla ekonomik yardım konusunda müzakereler yürütenler, Türkiye'de takibata uğrayan muhalefetin suratına açıkça bir tokat atmaktadır" dedi.

Türkiye'nin uzun zamandan bu yana hukuk devleti olmadığını, "İslamcı bir hukuksuzluk rejimine" dönüştüğünü savunan Sol Partili politikacılar, bunu açıkça dile getirmeyenlerin "basın özgürlüğü ve temel hakların yitiminde pay sahibi" olduğunu söyledi. Sol Partililer, HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli ile HDP'li politikacılar Leyla İmret, Mithat Sancar ve Sinan Ünal ile bir araya geldi.

Federal hükümete çağrı

Kipping ve Riexinger, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, "Boğaz'daki despotun cazibe girişimine kapılmama" ve görüşmelerini sadece Türkiye'de ekonomiyi destekleme odaklı değil, "demokrasi ve insan hakları odaklı" yürütme çağrısında bulundu. Sol Partili politikacılar, ayrıca Türkiye ile her tür silah ticaretine de son verilmesini istedi. Politikacılar, "Muhalif politikacıların ve eleştirel gazetecilerin hapse atıldığı bir rejime mali ve altyapı desteği sunulmaması gerektiğini" savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas geçen hafta Türkiye'ye resmi ziyaret düzenlemişti. Görüşmelerde iki ülke arasında işbirliğinin artırılması mesajı verilmişti. Eylül'ün son haftasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle gergin bir dönemden geçmişti.

AFP,DW/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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