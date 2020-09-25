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Sol Parti'den HDP ile dayanışma mesajı

25.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Türkiye'de çoğu HDP'li 82 kişi hakkındaki gözaltı kararına Almanya'da muhalefetteki Sol Parti tepki gösterdi.

Sol Parti'den HDP ile dayanışma mesajı

Parti eş başkanları, Alman hükümetine de Türkiye'deki hükümeti desteklemeye son verme çağrısı yaptı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı operasyon kapsamında yedi ilde çoğu HDP’li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine Alman Sol Parti'den tepki geldi.

Sol Parti Eş Genel Başkanları Bernd Riexinger ve Katja Kipping yaptıkları yazılı açıklamada, "hukukun üstünlüğü ilkelerini" ihlal eden gözaltı kararlarını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Bu operasyonun amacının "Erdoğan'ın otoriter rejimine karşı çıkan demokratik bir muhalefet partisini ezmek ve susturmak" olduğunu ifade eden Sol Partili siyasetçiler, Alman hükümetine de "Türkiye'deki tüm siyasi tutuklarının salıverilmesini talep etme" çağrısında bulundu. Riexinger ve Kipping, "Almanya, demokratik özgürlükleri bu şekilde sürekli çiğneyen Türkiye'deki rejimi desteklemeye son vermelidir" ifadesini kullandı.

HDP ile ve "Türkiye'deki demokratik güçlerle" dayanışma içinde oldukları bildiren Sol Parti Eş Başkanları Riexinger ve Kipping, "Despot Erdoğan, HDP'yi susturamayacak!" dedi.

Federal Meclis Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch da, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye'de Kobani olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaki gözaltılara tepki gösterirken, Alman hükümetine de çağrıda bulundu. Bartsch, "HDP'li 82 muhalif siyasetçinin Erdoğan rejimi tarafından gözaltına alınması olayında, Federal Hükümetin benzer durumlarda olduğu gibi cesur bir tutum izlemesini bekliyorum. Otokratlara karşı çifte standart uygulanmaz" ifadesini kullandı.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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