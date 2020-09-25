Sol Parti'den HDP ile dayanışma mesajı

Parti eş başkanları, Alman hükümetine de Türkiye'deki hükümeti desteklemeye son verme çağrısı yaptı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı operasyon kapsamında yedi ilde çoğu HDP’li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine Alman Sol Parti'den tepki geldi.

Sol Parti Eş Genel Başkanları Bernd Riexinger ve Katja Kipping yaptıkları yazılı açıklamada, "hukukun üstünlüğü ilkelerini" ihlal eden gözaltı kararlarını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Bu operasyonun amacının "Erdoğan'ın otoriter rejimine karşı çıkan demokratik bir muhalefet partisini ezmek ve susturmak" olduğunu ifade eden Sol Partili siyasetçiler, Alman hükümetine de "Türkiye'deki tüm siyasi tutuklarının salıverilmesini talep etme" çağrısında bulundu. Riexinger ve Kipping, "Almanya, demokratik özgürlükleri bu şekilde sürekli çiğneyen Türkiye'deki rejimi desteklemeye son vermelidir" ifadesini kullandı.

HDP ile ve "Türkiye'deki demokratik güçlerle" dayanışma içinde oldukları bildiren Sol Parti Eş Başkanları Riexinger ve Kipping, "Despot Erdoğan, HDP'yi susturamayacak!" dedi.