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Sol Parti'den Türkiye çağrısı

06.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Sol Parti, AB liderlerinin Türkiye ziyareti öncesi bir çağrı yaparak AB'den Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum benimsemesini istedi.

Sol Parti'den Türkiye çağrısı

Alman Sol Parti'nin (Die Linke) Dış Politika Sözcüsü Sevim Dağdelen, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in bugün yapacağı Türkiye ziyareti öncesinde Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) gazetesine açıklamalarda bulundu.

Dağdelen, "AB liderleri ayrıcalıklı ortaklık ile Türkiye'ye yanlış bir mesaj veriyor" dedi. Dağdelen, Türkiye'ye Paskalya yortusu sonrası düzenlenen "hac ziyaretinin" "Türkiye'deki otokrat Erdoğan'a arka çıkmak" anlamına geldiğini söyledi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi planları ile AB'nin Alman federal hükümetinin desteğiyle Erdoğan'a "savaşçı politikaları ve muhalefetin bastırılmasına devam etmek için" tam bir serbestlik tanıdığını belirten Dağdelen "Otokrat Erdoğan'a ayrıcalıklı ekonomik, mali, silah yardımı yapılmasına son verilmesini" istedi.

Gazetenin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye'de şu anda 61 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bunlardan 14'ü terör örgütlerine üye olma suçlaması ile karşı karşıya. 62 Alman vatandaşı haklarındaki yurt dışına çıkma yasağı nedeniyle Türkiye'den ayrılamazken bu kişilerden de 38'i terör örgütleri ile bağlantılı olmakla suçlanıyor.

AB liderlerinin bugün yapacağı Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklandı. Görüşmelerde ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet liderleri Mart sonunda yapılan zirvede Türkiye ile ekonomik ilişkileri güçlendirme kararı almış ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması koşuluyla Türkiye'ye yeni mali yardımlar yapılmasının mümkün olduğunu açıklamıştı.

AFP,dpa/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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