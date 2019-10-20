Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 27 yıl önce katledilen 19 kişi anıldı.

Solhan Kaymakamlığı ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğince (BİŞHAK) organize edilen anma programı, 20 Ekim 1992'de köy otobüsünün durdurularak, 19 vatandaşın kurşuna dizildiği Aksakal Mezrası Çeşme mevkisinde yapıldı.

BİŞHAK Başkanı Naim Tan, yaptığı konuşmada, hain saldırıda şehit olanların sivil ve savunmasız kişiler olduğunu anımsattı.

PKK terör örgütünün kadın, çocuk ve yaşlı demeden otobüsten indirdiği 19 kişiyi hunharca öldürdüğünü vurgulayan Tan, "Bunu yapanlar insan olamaz. Sivil ve savunmasız vatandaşın ne suçu olmuş olabilir? Onlara kurşun sıkanları nefretle ve şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Törene, Solhan Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, İlçe Müftüsü Muharrem Dutar, daire amirleri, askeri yetkililer ile şehit yakınları katıldı.

