HABER

Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Solhan ilçesinde PKK'lı teröristlerce 27 yıl önce katledilen 19 kişi için anma programı düzenlendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 27 yıl önce katledilen 19 kişi anıldı.

Solhan Kaymakamlığı ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğince (BİŞHAK) organize edilen anma programı, 20 Ekim 1992'de köy otobüsünün durdurularak, 19 vatandaşın kurşuna dizildiği Aksakal Mezrası Çeşme mevkisinde yapıldı.

BİŞHAK Başkanı Naim Tan, yaptığı konuşmada, hain saldırıda şehit olanların sivil ve savunmasız kişiler olduğunu anımsattı.

PKK terör örgütünün kadın, çocuk ve yaşlı demeden otobüsten indirdiği 19 kişiyi hunharca öldürdüğünü vurgulayan Tan, "Bunu yapanlar insan olamaz. Sivil ve savunmasız vatandaşın ne suçu olmuş olabilir? Onlara kurşun sıkanları nefretle ve şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Törene, Solhan Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, İlçe Müftüsü Muharrem Dutar, daire amirleri, askeri yetkililer ile şehit yakınları katıldı.

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
'Mor ekmek' ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı'Mor ekmek' ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı
Başkan Demirtaşoğlu; “Antalya’da gerçekleştireceğimiz seminerimize herkesi bekliyoruz”Başkan Demirtaşoğlu; “Antalya’da gerçekleştireceğimiz seminerimize herkesi bekliyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Hazarşah köyü solhan

En Çok Okunan Haberler

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.