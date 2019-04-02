HABER

Solhan'da toprak kayması sonucu seçim görevlileri mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde, toprak kayması nedeniyle mahsur kalan seçim görevlileri, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun açılmasıyla, sandıkları ilçeye ulaştırdı.

Solhan'da toprak kayması sonucu seçim görevlileri mahsur kaldı

Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde, toprak kayması nedeniyle mahsur kalan seçim görevlileri, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun açılmasıyla, sandıkları ilçeye ulaştırdı.
Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde 31 Mart Pazar günü meydana gelen toprak kayması sonucu ilçeye giden yol ulaşıma kapandı. Köylerde kullanılan oyları İlçe Seçim Kuruluna götürmek üzere yola çıkan seçim görevlileri, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açtı. Yolun açılmasıyla köydeki seçim görevlilerinin oy sandıklarını İlçe Seçim Kuruluna geç saatlerde ulaştırdığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Solhan'da toprak kayması sonucu seçim görevlileri mahsur kaldı

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Kaya mezarlarında tarihi ayıpKaya mezarlarında tarihi ayıp
Kamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyorKamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Başkentte FETÖ operasyonu!

Başkentte FETÖ operasyonu!

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Günlük burç yorumları 2 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.