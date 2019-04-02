Solhan'da toprak kayması sonucu seçim görevlileri mahsur kaldı

Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde, toprak kayması nedeniyle mahsur kalan seçim görevlileri, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun açılmasıyla, sandıkları ilçeye ulaştırdı.
Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde 31 Mart Pazar günü meydana gelen toprak kayması sonucu ilçeye giden yol ulaşıma kapandı. Köylerde kullanılan oyları İlçe Seçim Kuruluna götürmek üzere yola çıkan seçim görevlileri, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açtı. Yolun açılmasıyla köydeki seçim görevlilerinin oy sandıklarını İlçe Seçim Kuruluna geç saatlerde ulaştırdığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum