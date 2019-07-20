Soli Pompeiopolis'te tarih gün ışığına çıkıyor

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde Roma döneminin en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde toprak altındaki binlerce yıllık tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması için bu yılki kazı çalışmaları başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar günümüzden yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan sütunlu caddede gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi katkılarıyla bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen kazılar 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

Orijinalinde 200 sütunluk anıtsal bir cadde olan sütunlu caddede 1999 yılından beri sürdürülen çalışmalarda mimari açıdan son derece önemli yapılar açığa çıktı. M.S. 5’nci yüzyıla tarihlenen erken Hıristiyanlık dönemine ait bir şapel, Roma dükkanları, Roma imparator ya da üst düzey yöneticilerinin büstleri, sağlık tanrısı Asklepios ve tanrıçası Hygeiea, tanrıların kralı Zeus, adalet tanrıçası Nemesis, bereket tanrıçası Demeter, şarap tanrısı Dionysos gün ışığına çıkarıldı.

Pompeiopolis’te yapılan kazılarda yüzeye devrilmiş sütunlarda M.S.525 te yaşanan deprem izlerine rastlandı. Çalışmalarda sütunlu caddenin güney ucundaki karşılıklı 7’şer sütundan 14 sütunu ayağa kaldırıldı.

Neolitik, Helenistik, Roma dönemleri gibi birçok dönemi bünyesinde barındıran ve etkileyici yapısıyla hayranlık uyandırtan Soli’de arkeolojik çalışmaların tamamlanmasında sonra eserlerin korunması ve sergilenmesi açısından bir müze kurulması hedefleniyor. Kurulacak müzeyle, sütunlu cadde karadan ve denizden gezilebilir bir hale gelecek. Bu müze bir açık hava müzesi olacak veya bütün alan bir arkeopark haline getirilecek.