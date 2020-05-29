Solingen faciası kurbanları anıldı

Saldırıda evlat ve torunlarını yitiren Genç çifti anma etkinliğine katılamadı.Solingen'de 29 Mayıs 1993'de aşırı sağcı dört Alman gencinin kundakladığı evde yaşamlarını yitiren Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk (12) için düzenlenen anma töreni bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı bir katımla gerçekleştirildi.

İlk tören kundaklanan evin bulunduğu yere yapılan Untere Werner Caddesi'ndeki anıtın önünde düzenlendi. Genç ailesinden Kamil ve Bekir Genç ile eş ve çocukları burada hazır bulundu. Az sayıda katılımla gerçekleşen anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim okundu ve olayda yaşamını yitirinler için dua edildi.

İkinci tören Mildred Scheel Meslek Koleji'nin girişine dikilen anıtın önünde düzenlendi. Buradaki törene de az sayıda kişi katıldı. Solingen Anakent Belediye Başkanı Tim Kurzbach kısa bir konuşma yaptı. Kurzbach, koronavirüs salgınına rağmen, kısıtlı da olsa ırkçı saldırıyı andıklarını belirterek, "Solingen unutulmamalı" dedi.