HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Solingen'de beş çocuk ölü bulundu

Solingen'de beş çocuk ölü bulundu

03.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun bir evde ölü bulunduğu açıklandı.

Solingen'de beş çocuk ölü bulundu

Konuyla ilgili detaylı bilgi vermeyen Wuppertal polisi, olayın kaza olmadığından yola çıkıldığını duyurdu.Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun bir evde ölü bulunduğu açıklandı. Wuppertal polisi, olayın kaza olmadığından yola çıkıldığını duyurdu. Solingen'in Hasseldelle semtinde meydana geldiği belirtilen olayın ardından, bir çocuğun da hayatta olduğu bildiriliyor. Çok katlı bir binada meydana gelen olay üzerine çok sayıda polis ve can kurtarma aracanın bölgeye gittiği dikkat çekti. Çocukların yaşına ve aileye dair henüz bir bilgi verilmedi.

Çocukların tamamının 14 yaşından küçük olduğu ifade edilirken, çocukları öldürdüğü tahmin edilen 27 yaşındaki annenin daha sonra yanına bir çocuğunu alarak Düsseldorf Garı'na giderek intihar girişiminde bulunduğu, ancak bu teşebbüsünden yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Wuppertal Emniyet Teşkilatı'nın gün içinde olayla ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Rheinische Post gazetesi ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, polisin Almanya saati ile 13 civarında arandığını, olay yerine giden güvenlik birimlerinin biri 18 aylık, diğerleri iki ve üç yaşlarında üç kız çocuğu ile altı ve sekiz yaşında iki erkek çocuğun cansız bedenlerini bulduğunu bildiriyor. 11 yaşındaki bir erkek çocuğun da yakınlarının yanında olduğu kaydediliyor.

Türkiye kökenlilerin de yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti sınırlarında bulunan Solingen, eyalet başkenti Düsseldorf'a 35 km. mesafede bir yer alan bir kent. .

Devamı geliyor...

AFP, dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Sahiplerine ulaşmak için 16 bin kilometre yol kat etti!Sahiplerine ulaşmak için 16 bin kilometre yol kat etti!
YKS ek tercihler ne zaman 2020?YKS ek tercihler ne zaman 2020?
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Fenerbahçe'de transfer iptal
Fenerbahçe'de transfer iptal
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
‘Dondurucu katili’ çifte cinayetten yargılanacak
‘Dondurucu katili’ çifte cinayetten yargılanacak
Trump'tan 'iki kez oy kullanın' çağrısı
Trump'tan 'iki kez oy kullanın' çağrısı
Balonla 9 kilometre yükseldi!
Balonla 9 kilometre yükseldi!
Sahiplerine ulaşmak için 16 bin kilometre yol kat etti!
Sahiplerine ulaşmak için 16 bin kilometre yol kat etti!
İskoçyalı hemşire Hong Kong güzellik kraliçesi seçildi
İskoçyalı hemşire Hong Kong güzellik kraliçesi seçildi
Almanya'da bir evde 5 çocuk cesedi bulundu!
Almanya'da bir evde 5 çocuk cesedi bulundu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.