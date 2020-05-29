Solingen'de "buruk anma"

Törende daha önceki yıllarda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okunmayacak, dua edilmeyecek, konuşmalar da yapılmayacak. Katılımcılar bir süre sessiz bekledikten sonra dağılacak.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'de aşırı sağcı dört Alman gencinin kundakladığı evde yaşamlarını yitiren Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk (12) için düzenlenen anma töreni bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı olarak yapılıyor.

"İçimiz buruk"

27 yıl önce gerçekleşen saldırıda iki kızları, iki torunları ve Türkiye'den tatil için ziyaretlerine gelen yeğenlerini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çifti de salgın nedeniyle bu yılki törene katılmıyor. Anma etkinliğinde ailenin genç üyeleri hazır olacak.

DW Türkçe'nin sorularını telefonda yanıtlayan Mevlüde Genç, 27 yıldır düzenlenen anma etkinliklerine katılamadığından dolayı bu yıl "içinin buruk" olduğunu söyledi. Sağlığının iyi olduğunu ancak tedbiren evden çıkmadığını ifade eden 77 yaşındaki Mevlüde Genç, "Koronavirüs nedeniyle üç aydır evden dışarıya çıkmıyoruz. Bu sene törenlere katılmama kararı aldık. Belediyeye de bildirdik. Eve ziyaretçi de kabul edemiyoruz. Bu sene ne yazık ki böyle oldu" dedi.

Durmuş Genç ise 27 yıldır evlat acısı yaşadıklarını belirterek, "Törenler tesellimiz oluyordu. Dostlarımız yanımızda oluyordu. Bu yıl maalesef böyle olması gerekiyor. Allah bir daha ırkçılara bu acıları başkalarına da yaşatma fırsatı vermesin. Dualarımız hep bu" diye konuştu.