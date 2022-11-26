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Solist sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım! Korkunç olayda yeni gelişme

26.11.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da gece kulübünde çıkan 32 yaşındaki solist Ebru Sultan Bozdağ dehşeti yaşamıştı. Bozdağ'ın sevgilisi Hasan Karabudak, genç kadını müşterilerden kıskanınca "Seni bir daha şarkı söyleyemeyecek, bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım" diyerek yüzünden vurmuştu. Bozdağ yüzünden ağır yaralanırken tutuklanan sevgili hakkında istenen ceza belli oldu.

Solist sevgilisine dehşeti yaşatmıştı: Bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım! Korkunç olayda yeni gelişme

Ankara'da gece kulübünde çıkan solist Ebru Sultan Bozdağ, sevgilisinin kıskançlık dehşetine maruz kalmıştı. Sevgilisini müşterilerden kıskanan sevgili Hasan Karabudak, Bozdağ'ı "Seni bir daha şarkı söyleyemeyecek, bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım" diyerek yüzünden tabancayla ağır yaraladı. Hazırlanan iddianamede tutuklanan sevgili hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

'İNTİHAR ETMEK' İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gece kulübünde solist Ebru Sultan Bozdağ, 5 Eylül sabahı sevgilisi Hasan Karabudak ve onun babası Doğan Karabudak tarafından hastaneye götürüldü. Yanağında kurşun yarası bulunan Bozdağ, tedaviye alındı. Hasan Karabudak, hastane polisine verdiği ifadesinde sevgilisinin, kendisinden ayrılmak isteyince intihar etmek istediğini ve elinden almak isterken tabancanın ateş aldığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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"BOYNUMDAN TUTARAK ARKAMA GEÇTİ, TEK EL ATEŞ ETTİ"

Ebru Sultan Bozdağ ise tedavisinin ardından alınan ifadesinde, sevgilisi Hasan Karabudak'ın, kendisini iş yerinde müşterilerden kıskandığını, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını ileri sürerek, "Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darP etmeye başladı sonra belindeki tabancayı çıkardı. Boynumdan tutarak arkama geçti. Tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı sonra beni, babasının ikametine götürdüler. Burada tedavi etmek istediler ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler" dedi.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınan Hasan Karabudak, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, yine sevgilisinin tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştığını, engellemek için üzerine atladığı sırada silahın patladığını ileri sürdü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karabudak, savcılığın itirazı üzerine bu kez tutuklandı.

"BİR DAHA SAHNEYE ÇIKAMAYACAK ŞEKİLDE VURACAĞIM"

Savcılık olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak Hasan Karabudak ve babası Doğan Karabudak hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Bozdağ'ın ifadesine de yer verildi. Bozdağ, ifadesinde, sevgilisi ile kıskançlık nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, olay günü de kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Karabudak'ın, boğazını sıktığını sonra belindeki tabancayı çıkarıp yanağına tutarak "Seni bir daha şarkı söyleyemeyecek, bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım, sonra da defolup gideceğim" dedikten sonra tetiğe bastığını belirtti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede yapılan tespitlere göre, merminin giriş açısı ve yönü ile müştekinin sağ elini kullandığı dikkate alındığında intihar girişimi iddialarının hayatın olağan akışına ters olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Hasan Karabudak ile babasının ifadelerinde çelişki olduğuna dikkat çekilerek, Karabudak’ın olaydan kısa süre önce tabanca satın aldığı yönünde tanık beyanı olduğu da vurgulandı. Bozdağ’ın yaralandıktan sonra iradesi dışında hastane yerine sevgilisinin babasının evine götürüldüğü aktarılan iddianamede, Hasan Karabudak'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar, babası Doğan Karabudak'ın ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

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