HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sollamak istediği tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Sollamak istediği tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Aksaray’da sollama yapmak istediği tıra arkadan çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Adana karayolu 12.

Aksaray’da sollama yapmak istediği tıra arkadan çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Adana karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Mustafa B. (24) idaresindeki 68 AAS 707 plakalı Tofaş marka otomobil, sollamak istediği Ahmet E. (23) yönetimindeki 41 UV 216 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Dudu T. (33), Ahmet T. (3) ile Elanur T. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…
1/
En Çok Okunan Haberler
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Kızı Şeyma Yıldız'ı öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kızı Şeyma'yı öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet
Kayseri'de iğrenç olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis
Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den pus uyarısı
Meteoroloji uyardı! Bu saatlere dikkat
Çanakkale'de feci kaza! TIR’ın çarptığı yaya öldü, gözlüğü ve ayakkabısı yola savruldu
TIR'ın çarptığı genç feci şekilde can verdi
TIR'a çarpan otomobil takla attı! 2'si çocuk 4 kişi yaralı
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.