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Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası... Şoke eden anlara yanıt gecikmedi

19.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanınan Solmaz Çiros tanındıktan sonra düğünlerde ve bazı mekanlarda sahne almaya başlamıştı. Değişimiyle sık sık gündeme gelen Solmaz Çiros hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiros'un 2500 Euro aldığı düğünden yasaklı madde kullandığı için kovulduğu iddia edildi. Solmaz Çiros ise yaşananları düğünde dans ettiği anları paylaşarak yalanladı.

Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında ünlü olan Solmaz Çiros'un Almanya'da şoke eden görüntüleri ortaya çıktı. Gelin adayı olarak tanındıktan sonra danslarıyla ve değişimiyle sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros Almanya'da sahneye çıkmak için gittiği düğünde kovuldu.

Şoke eden görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çiros'un 2500 Euro aldığı düğünden yasaklı madde kullandığı için kovulduğu iddia edilirken kovulma anının da videoları sosyal medyaya düştü.

SOLMAZ GÜVENLİKLER EŞLİĞİNDE SALONDAN ÇIKTI

Solmaz Çiros'u bir kişi herkesin içinde azarlayarak kovdu. Kovan kişi "Sana verdiğim parayı hak etmiyorsun. Dışarı, dışarı. Almanya'da kimse görmesin bunu. 2500 Euro'ya çıktı mal çekiyor, şurada sallanıyor" diyerek Solmaz'ı herkesin içinde rezil etti.

O anlarda şoke olan Solmaz Çiros ise hiçbir şey demeden güvenlik eşliğinde salonu terk etti.

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SOLMAZ ÇİROS'DAN AÇIKLAMA

Solmaz Çiros ise paylaşımında "Onlar kesip biçtikleri 15 saniyelik görüntüyü atmış, bir saatlik sahnemde duruşum, konuşmam, sahnem, insanlarla iletişimimi görün.

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Hepimizde göz var izan var, kimin haklı olduğunu kimin iftira ettiğini anlayacak bilince sahibiz. Ben sizin tanıdığınız bildiğiniz Solmaz'ım kimseye yanlışım olmaz kimsenin bana yanlış yapmasına da izin vermem.

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Zaten tek başıma bir kadın olarak bin kişinin karşısına çıkıp haksızlık ve iftira edildiğini net yüzlerine söyledim. Gereken hukuki hakkımı arayacağım" dedi.

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Solmaz Çiros
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