Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk etti! "Sorgu masasına gelmedim"

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programıyla ünlenen Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ı topa tuttu.

Armağan Çağlayan'ın konuğu olan eski yarışmacı Solmaz Çiros kendisine gösterilen tavırdan memnun olmayınca programı terk etti.

Solmaz Çiros sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Merhaba demek istedim inanır mısınız çok zoruma gitti kafasını bile kaldırmadı, selam bile vermedi. Kusura bakmasın da o da ben de etten kemiktensiniz. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Ben çok kırıldım. Çıkardım mikrofonu gittim" dedi.

