Solmaz Çiros süper minisiyle poz verdi! Son hali yine gündem oldu

Önce Zuhal Topal'ın programıyla sonra da Evleneceksen Gel programlarıyla popülerlik kazanan Solmaz Çiros değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Aldığı kilolarla ve estetikli görüntüsüyle dikkat çeken eski gelin adayı yaptığı kalça danslarıyla son dönemde tepki çekiyordu.

Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacı şimdilerde şarkıcılık yapıyor. Solmaz son olarak sosyal medyada süper mini elbisesiyle boy gösterdi.

Hem göğüs hem bacak dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'u görenler "Kadın yine değişmiş", "Eteği hiç giymeseydin", "İyice garipleştin", "Keşke doğal halinle kalsaydın" yorumlarında bulundu.



