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Solmaz Çiros süper minisiyle poz verdi! Son hali yine gündem oldu

06.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros son haliyle yine gündem oldu. Son dönemde yaptığı kalça danslarıyla dikkat çeken Solmaz son olarak süper minili tarzıyla olay oldu. Solmaz Çiros'u görenler "Kadın gittikçe bambaşka biri oluyor" yorumlarında bulundu.

Solmaz Çiros süper minisiyle poz verdi! Son hali yine gündem oldu

Önce Zuhal Topal'ın programıyla sonra da Evleneceksen Gel programlarıyla popülerlik kazanan Solmaz Çiros değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Aldığı kilolarla ve estetikli görüntüsüyle dikkat çeken eski gelin adayı yaptığı kalça danslarıyla son dönemde tepki çekiyordu.

Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacı şimdilerde şarkıcılık yapıyor. Solmaz son olarak sosyal medyada süper mini elbisesiyle boy gösterdi.

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Hem göğüs hem bacak dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'u görenler "Kadın yine değişmiş", "Eteği hiç giymeseydin", "İyice garipleştin", "Keşke doğal halinle kalsaydın" yorumlarında bulundu.

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Solmaz Çiros sosyal medya evlilik

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