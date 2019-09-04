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Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:05 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresinin 100.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresinin 100. Yılı dolayısı ile Sivas’ta gösteri uçuşu yaptı.
Sivas Organize Sanayi Bölgesi üzerinde gerçekleştirilen uçuşlar çok sayıda Sivaslı tarafından Osman Seçilmiş Parkı’nda heyecanla izlendi. Solo Türk ve 8 süpersonik uçakla gösteri yapan Dünya’da ki tek akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterisi nefes kesti. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, Solo Türk ve Türk Yıldızları’nı alkış yağmuruna tuttu.

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu

Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu
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