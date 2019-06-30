HABER

Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk, Diyarbakır’da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk, Diyarbakır’da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan çifti el ele tutuşarak izlerken, duygulandıkları görüldü.

Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile sahile toplanan binlerce Yalovalı, F-16 ile yapılan akrobatik hareketleri ilgi ile izledi. Zorluk derecesi yüksek hareketler, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Çok sayıda vatandaş, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.

Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan Altuğ çifti, el ele tutuşarak izledi. Solo Türk'ün gösteri uçuşu sırasında Altuğ çiftinin oldukça duygulandıkları gözlendi.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangınıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacakMeteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon!

Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.