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Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.
Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konya Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı. Sahil bandını dolduran binlerce kişi, 15 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi. Gösteride F-16 pilotunun ses hızını aşması ve ters dönüş yaparak bir süre bu şekilde uçması, büyük ilgi gördü. F-16 uçağı, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

FOTOĞRAFLI

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteriSolo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteriSolo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteriSolo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

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