Solo Türk'ten nefes kesen gösteri

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ-Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Solo Türk'ün gösterisi, izleyenlerin nefesini kesti.
Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankaralılara unutulmaz anlar yaşattı. F-16 uçağıyla nefes kesen akrobasi şovuna imza atan Solo Türk gösterisini vatandaşlar göl kıyısında izledi. Konya'da konuşlanan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan Solo Türk uçağı, Gölbaşı semalarında, izleyenlerin tezahüratlarıyla gösteri yaptı. Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan'ın gerçekleştirdiği gösteri yaklaşık 25 dakika sürdü.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Solo Türk'e teşekkür ederek, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 96’ncı yıl dönümünde Gölbaşında gösteri yapan Solo Türk bize mutluluk ve heyecan verdi. Pilotumuza ve ekibe çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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