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Solomon Adaları ve Çin arasında diplomatik adım

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Tayvan ile resmi ilişkilerini kesen Solomon Adaları, Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulması üzerine Pekin’de ortak bildiriye imza attı.Tayvan ile resmi ilişkilerini keserek Çin’i diplomatik olarak tanıma kararı alan Solomon Adaları ve Çin arasında ilk adım atıldı.

Tayvan ile resmi ilişkilerini kesen Solomon Adaları, Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulması üzerine Pekin’de ortak bildiriye imza attı.
Tayvan ile resmi ilişkilerini keserek Çin’i diplomatik olarak tanıma kararı alan Solomon Adaları ve Çin arasında ilk adım atıldı. Çin’in başkenti Pekin’de bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiriye imza attı. Bu durumdan memnun olan Çin, Solomon Adaları’nın Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek "tek Çin ilkesini" tanımasını takdir eden açıklamalarda bulunmuştu.
Çin’de 1949’da Mao Zedong iktidarında bazı hükümet üyeleri Tayvan’a kaçarak bağımsızlık ilan etmiş ancak Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Uluslararası toplum Tayvan hükümetini Çin’in meşru temsilcisi kabul ederken, Tayvan ise 1971’den itibaren Çin’i Birleşmiş Milletler’de temsil etmişti. Tayvan’ı kendi toprağı kabul eden Çin, bağımsızlık ilan edilmesi halinde askeri müdahalede bulunabileceğini belirtiyor.
Öte yandan, Pasifik’teki ada ülkesi Kiribati de dün Tayvan’ı diplomatik olarak tanımayı bıraktığını ve resmi ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

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