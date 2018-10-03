Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Solomon Adaları'nda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'nın 130 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Büyük Okyanus Havzası’nı çevreleyen "Pasifik Ateş Çemberi" adı da verilen deprem kuşağında son günlerde çok sayıda deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye çıkmıştı.
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