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SoloTürk Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi timi SoloTürk'ün Bursa'da yaptığı gösteri uçuşu beğeniyle izlendi

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüllere layık görülen Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi timi SoloTürk, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında ilçede gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SoloTürk'ün, gökyüzündeki cesur manevralarını çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Mudanya sahilinde gösteriye başlayan SoloTürk'ü büyük bir coşkuyla izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gösteri anını ölümsüzleştirdi.

Gösteri; uçağın manevraları, flare ve duman atmasını beğeniyle takip eden katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya Solotürk

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