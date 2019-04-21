SoloTürk büyüledi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde gösterisi yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, heyecan ve adrenalin yüklü uçuşuyla izleyenleri büyüledi.

İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte havalanan SoloTürk ekibi, sahil şeridi semalarında muhteşem bir gösteriye imza attı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı ve binlerce vatandaş, SoloTürk jetinin sortilerini, adrenalin yüklü akrobatik hareketlerini heyecanlı gözlerle izledi.

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