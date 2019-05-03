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SOLOTÜRK Çankırı semalarında gösteri sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:52 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK Çankırı semalarında gösteri sundu

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, Çankırı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 12. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Uluyazı Kampüsü'nde tören düzenlendi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, yaptığı konuşmada, SOLOTÜRK gösterisinin Çankırı için bir ilk olduğunu söyledi.

Yapılan prova uçuşunda milli duyguların en son noktasına kadar yükseldiğini anlatan Ayrancı, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü, caydırıcılığını, savaşta ve barışta neler yapabileceklerini gösteren muhteşem komutanlar bunlar. Türk Hava Kuvvetlerimiz, pilotlarımız NATO'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Bana göre birinci sıradalar. Çünkü bu cesaret, azim, kararlılık, yiğitlik, mertlik Türk milleti dışında hiçbir millette bulunamaz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 uçağıyla Çankırı semalarında akrobasi hareketleri yaparak, kendisini izlemeye gelenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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