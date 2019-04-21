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SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün İskenderun’da gerçekleştirdiği gösteri binlerce kişi tarafından heyecanla izlendi.İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği SOLOTÜRK ekibinin gösterisi İskenderun sahil şeridinde Nihal Atakaş Camii semalarında gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün İskenderun’da gerçekleştirdiği gösteri binlerce kişi tarafından heyecanla izlendi.
İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği SOLOTÜRK ekibinin gösterisi İskenderun sahil şeridinde Nihal Atakaş Camii semalarında gerçekleştirildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK gösterisini izlemeye gelen binlerce kişi gösterinin başlamasına saatler kala sahil şeridine akın ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözün göremediği kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan SOLOTÜRK pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar gökyüzünde yaptığı akrobatik uçuşla gönülleri fethederken yerde ona yardımcılık yapan Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan yer aldı.
SOLOTÜRK’ün gösteri sunumunu ise Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Gürcan Biçer yaptı. Biçer gösterinin başında Hakkari’de Kuzey Irak sınırında şehit olan Mehmetçikler’den övgüyle bahsederek tüm şehitler için İskenderunlulardan alkış istedi. Binlerce İskenderunlu’nun nefeslerini tutarak izledikleri gösteriler büyük beğeni topladı. Gösteriyi izleyen İskenderunlular SOLOTÜRK ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduklarını söyledi.

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti
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