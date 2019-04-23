SOLOTÜRK Mersin’de nefesleri kesti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları SOLOTÜRK’ün muhteşem gösterisine sahne oldu. Binlerce Mersinlinin izlediği gösteride SOLOTÜRK, nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin’de gösteri yaptı. İncirlik Hava Üssünden kalkan uçak, Mersin sahili üzerinde gösterilere başladı. Mersin İdmanyurdu Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, süpersonik uçakla nefes kesen SOLOTÜRK’ü izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve fotoğraf makineleriyle, yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı. Yaptığı hareketlerle nefes kesen uçak, birbirinden güzel hareketlere imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözün göremediği kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan SOLOTÜRK pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner gökyüzünde yaptığı akrobatik uçuşla gönülleri fethederken, yerde ona yardımcılık yapan Hava Pilot Yüzbazı Bircan Biçer yer aldı. Gösterinin sonundan SOLOTÜRK ekibi, gösteriyi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Türkiye’nin gökyüzündeki gurur kaynağı

Türk Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, bugüne kadar ulusal ve uluslararası platformda birçok gösteriye imza attı. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin gururu olan SOLOTÜRK, İngiltere Fairford’da dünyanın en prestijli hava gösterisinde (Royal International Air Tattoo-RIAT) Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza atarak, "Dünyanın En İyi Gösteri Uçuşu" ödülü, Avrupa’nın en önemli havacılık gösterilerinden biri olan ve İngiltere’de yapılan RIAT 2018 AirShow’da “En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu” ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü.