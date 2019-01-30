SOLOTÜRK Sarıkamış’ta prova yaptı

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kentte gösteri sunacak Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK prova uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 6 Ocak 2019 Pazar günü 10.00’de Sarıkamış’ta düzenlenecek gösteri için prova uçuşu gerçekleştirdi. Ekibin Sarıkamış semalarındaki prova uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı.
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