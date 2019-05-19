SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun’da nefesleri kesti

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında nefes kesen gösteri uçuşları yaptı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’da icra edilen törenlere katılan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, izleyicilerin yoğun alkışları arasında unutulmayacak bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteride uçaklarla yapılan manevralar, izleyicilerde hayranlık uyandırdı.