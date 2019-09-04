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SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi ilgiyle izlendi.

SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

Halil İbrahim YEL- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi ilgiyle izlendi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı. SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Gösteri uçuşunu ilgiyle izleyenler, alkışlarla destek verdi. Bazı kişiler, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.

FOTOĞRAFLI

SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kestiSoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kestiSoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kestiSoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

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