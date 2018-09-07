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SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri uçuşunu izlemek için yüzlerce vatandaş Efeler ilçesindeki Aydın Termal Alanı'na (AYTER) geldi.

Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, gösteri öncesinde alana gelen vatandaşlara, SOLOTÜRK ekibi ve gösteri hakkında bilgi verdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağının gösteri alanına ulaşmasıyla, Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan uçağın kokpitinden sağlanan telsiz bağlantısıyla gösteriye gelenleri selamladı.

Programa katılanlar, uçakların gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösterinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, SOLOTÜRK ekibi adına Pilot Yüzbaşı Erhan Günar'a plaket ve çiçek takdim etti.

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Aydın gösteri Solotürk uçuş

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