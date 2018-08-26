HABER

SOLOTÜRK'ten Polonya Hava Kuvvetleri için gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK'ten Polonya Hava Kuvvetleri için gösteri

SOLOTÜRK, Polonya'nın başkenti Varşova’da gösteri uçuşu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Varşova'daki gösteri uçuşunun, Polonya Hava Kuvvetleri Komutanlığının 100’üncü yılı törenleri kapsamında icra edildiği bildirildi.

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldüTSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü
İstanbul'da yarın bu yollara dikkatİstanbul'da yarın bu yollara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Solo Türk'ten Polonya Hava Kuvvetleri için gösteri uçuşu

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.