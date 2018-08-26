SOLOTÜRK'ten Polonya Hava Kuvvetleri için gösteri

SOLOTÜRK, Polonya'nın başkenti Varşova’da gösteri uçuşu yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Varşova'daki gösteri uçuşunun, Polonya Hava Kuvvetleri Komutanlığının 100’üncü yılı törenleri kapsamında icra edildiği bildirildi.
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