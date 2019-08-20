HABER

SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi.

SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, gösteri cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Sahil dolgu alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahili dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteriSoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteriSoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteriSoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
İşe alınacak adaylar, kendileri kura çektiİşe alınacak adaylar, kendileri kura çekti
İlber Ortaylı'dan Rus öğrencilere Osmanlıca dersiİlber Ortaylı'dan Rus öğrencilere Osmanlıca dersi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.